Зеленский нашел применение для полученных от «Газпрома» средств

Киев, 5 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский нашел применение для полученных в рамках соглашения о продолжении транзита газа с «Газпромом» средств. Об этом говорится на сайте Офиса украинского президента.

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», — отметил украинский лидер.

Глава государства предложил украинскому правительству подготовить проекты необходимых документов в двухнедельный срок.

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подписали пакет соглашений о продолжении поставок российского газа через территорию Украины 30 декабря прошлого года. В него вошел транзитный контракт на пять лет.

Стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения. Также, согласно соглашениям, «Газпром» по вердикту Стокгольмского арбитража выплатил украинской стороне 2,9 миллиарда долларов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в январе компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров.

На своей странице в Facebook глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» прокачал в прошлом месяце через украинскую территорию 2,55 млрд кубометров газа. Но, по словам Мокогона, по условиям нового контракта его компания оплатила поставки из расчета 5,518 млрд кубометров.