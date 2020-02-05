Американские ученые установили связь между общей анестезией и послеродовой депрессией

Нью-Йорк, 5 февраля. Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что вероятность появления тяжелой послеродовой депрессии повышается, если при выполнении кесарева сечения доктора применяли общий наркоз.

Исследователи изучили записи о выписке более 428 тыс. женщин, родивших ребенка посредством кесарева сечения, из клиник штата Нью-Йорк в период с 2006 по 2013 год. 8% (34,3 тыс. случаев) получали общую анестезию, а остальные — местную.

У 1158 женщин (3% от общего числа) была диагностирована тяжелая послеродовая депрессия, которая требовала госпитализации. Результаты исследования показали, что использование общей анестезии на 54% повышает риск послеродовой депрессии. Женщины, перенесшие общий нарков, сталкивались с суицидальными мыслями на 91% чаще.

Ученые призвали медиков к дополнительному контролю за состоянием пациенток, перенесших общий наркоз.

«Наши результаты подчеркивают необходимость избегать использования общей анестезии для кесарева сечения, когда это возможно, и предоставлять скрининг психического здоровья, консультирование и другие последующие услуги акушерским пациентам, подвергающимся общей анестезии», — сообщает один из соавторов исследования Гохуа Ли.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что любое количество алкоголя во время беременности сказывается на развитии мозга ребенка. Согласно исследованию британских ученых, дети выпивавших матерей хуже учатся, у них ниже интеллект и высокий риск пострадать от расстройств поведения. Безопасного минимального порога, при котором алкоголь не вредил бы плоду, исследователи не обнаружили.