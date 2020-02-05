Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек

Пекин, 5 февраля. Число смертей от последствий коронавируса в китайской провинции Хубэй поднялось до 479, число зараженных превысило 16,6 тыс., сообщает региональный комитет здравоохранения.

Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.

Согласно данным китайского ведомства, по состоянию на полночь 4 февраля, 520 пациентов были выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске распространения коронавируса в мире. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства всех государств быть готовыми к борьбе со смертельным вирусом.