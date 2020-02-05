Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Санкт-Петербург, 5 февраля. Известный актер Дмитрий Бульба умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщает театр «Мастерская».

«Сегодня ночью его не стало. И все, кто видел культовое «Преступление и наказание», наверняка вспомнили, как «уходил» ближе к финалу спектакля Свидригайлов — со свистом взмахнув тростью», — указано а заявлении.

Дмитрий Бульба известен широкой аудитории благодаря своим работам в фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Невский. Проверка на прочность».

В театральных кругах Бульба получил признание благодаря спектаклю «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского. Актер также снимался в эпизодических ролях в фильмах и сериалах, передает газета «Известия».

Бульба получил высшее образование в ЛГИТМиК (ныне РГИСИ), после чего продолжил обучение в мастерской Аркадия Кацмана. Следующим местом работы Бульбы стал ТЮЗ имени Брянцева.

Ранее стало известно о госпитализации актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Марка Горонока. Он попал в серьезное ДТП в Ленинградской области вместе с мамой.

«Газета.ru» уточняет, что Горнок госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

«У Марка очень серьезная травма головы, переломы плечевой и лучевой костей, множественные ушибы и ссадины. Первые двое суток он находился в состояние шока. Позавчера ему была проведена сложная операция, так как правую руку собирали буквально по частям», — отметила знакомая актера.

Она добавила, что артист в последнее время испытывал материальные сложности. У семьи нет средств на оплату лечения.