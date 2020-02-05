Россиянка погибла при сходе лавины в Грузии

Тбилиси, 5 февраля. В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что при сходе лавины погибла гражданка РФ. Отмечается, что автомобиль, в котором находилась россиянка упал в ущелье из-за схода лавины.

Сообщается, что в результате происшествия пострадали еще двое человек.

«На дороге Степанцминда – Коби трассы Мцхета – Степацминда – Ларс внезапно сошел оползень, в результате чего автомобиль упал в ущелье», — сообщило МВД Грузии.

В машине также находились граждане Грузии и Армении. Они были доставлены в местную клинику, у них диагностированы переломы, передает KP.RU.

Ранее сообщалось, что 34-летняя гражданка России утонула во время купания на отдыхе в Таиланде. Инцидент произошел на пляже Патонг на Пхукете. Женщина утонула на расстоянии 30 метров от берега.