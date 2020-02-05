Генсек ООН потребовал от США урегулировать ситуацию с визами для дипломатов

Нью-Йорк, 5 февраля. Проблема выдачи американских виз дипломатам различных стран для участия в работе ООН в Нью-Йорке должна быть разрешена, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

Гутерреш подчеркнул важность установления «нормальной ситуации в вопросе выдачи виз».

«Бывают, ситуации, когда могут быть оправдания для каких-либо ограничений из соображений национальной безопасности. Но то, что мы видим, должно быть нормализовано — нам нужны нормальные условия для функционирования ООН, что означает, что визы должны выдаваться на регулярной основе», — заявил генсек ООН.

Напомним, с начала 74-сессии Генассамблеи ООН американская сторона не выдала визы 18 делегатам из РФ, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня. В итоге данный вопрос был предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. В итоговый доклад комитета вошел вывод о нарушении Соединенными Штатами обязательств перед ООН.

В декабре об отказе в выдаче американской визы сообщил член Совета Федерации Константин Косачев, также планировавший участие в мероприятиях по линии ООН, передавала «Газета.ру». В ответ на действия США Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой обязала Вашингтон своевременно выдавать визы дипломатам.

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским делегатам в ООН. Об этом заявил постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя. По его словам, он объяснил детали сложившейся ситуации главе Белого дома, и тот «обещал разобраться».