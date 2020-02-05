Россияне смогут направлять обращения Путину через созданное ОНФ мобильное приложение

Москва, 5 февраля. Общероссийский народный фронт (ОНФ) 5 февраля представит мобильное приложение «ОНФ. Помощь», с помощью которого россияне смогут направлять обращения президенту РФ Владимиру Путину​​​.

Презентация нового сервиса состоится в офисе исполкома ОНФ в Москве.

В исполкоме также напомнили, что эксперты и активисты в рамках проекта «Прямая линия. Продолжение» занимаются обработкой сообщений, которые поступили президенту «прямую линию».

ОНФ при помощи приложения будет рассматривать обращения, находящиеся в компетенции региональных органов власти, а также волонтерских организаций и НКО. Подчеркивается, что в сервисе предусмотрена функция «Помощь ветеранам Великой Отечественной войны», при помощи которой любой пользователь сможет оказать помощь этой категории граждан. Для этого исполком откроет волонтерские отделения в МФЦ в пилотных регионах (Санкт-Петербург, Московская область, Ульяновская область и Приморский край).

Отмечается, что приложение уже доступно в Google Play и App Store. По всей Российской Федерации сервис начнет функционировать с 21 февраля 2020 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны, сообщив о том, какие типы сервисов предусмотрены соответствующим законом.