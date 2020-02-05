Москва, 5 февраля. Попытки Соединенных Штатов Америки помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» не увенчаются успехом. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

По его словам, Вашингтон может усилить санкционное давление на Россию. При этом США удалось добиться выхода из проекта швейцарской компании и судна, отвечавшего за прокладку труб.

«Я не исключаю, что могут быть и другие санкционные действия, направленные на то, чтобы затруднить завершение проекта», — сказал Морозов.

В то же время, убежден депутат, у России достаточно технических возможностей для реализации проекта собственными силами. Морозов добавил, что сроки завершения проекта могут измениться, но «Северный поток — 2» будет построен.

«Да, это будет дольше, возможно, это сделает проект более дорогим на стадии его запуска, но он будет завершен в любом случае», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно о намерении Вашингтона расширить санкции против «Северного потока — 2».

«Газета.ru» сообщает, что новые ограничительные меры могут быть введены после окончания работ в Балтийском море. Они затронут инвесторов проекта и покупателей газа.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заверил, что Вена поддерживает возведение «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» является прибыльным для Австрии и всей Европы, поэтому правительство страны многократно высказывало поддержку реализации этого проекта», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что экономические соображения должны превалировать над политикой.