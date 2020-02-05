Скончался известный испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Мадрид, 5 февраля. Умер испанский режиссер и продюсер Хосе Луис Куэрда. Он ушел из жизни в возрасте 72 лет, сообщает Академия кинематографических искусств и наук Испании.

Отмечается, что его работа 1988 года «Живой лес» была удостоена престижной премии «Гойя» как лучший фильм. Также он получал «Гойю» за лучшие адаптированные сценарии к своим кинофильмам «Язык бабочек» (1999 год) и «Слепые подсолнухи» (2008). Помимо этого, он известен как создатель культового фильма «Одного рассвета недостаточно».

Куэрда также спродюсировал ряд фильмов, включая «Диссертация», «Открой глаза» и «Другие».

«Газета.ру» сообщает, что испанский режиссер скончался в одной из клиник Мадрида, куда он бы госпитализирован с инсультом.