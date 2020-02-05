Спикер Рады надеется на проведение выборов в Донбассе по законам Украины

Киев, 4 февраля. Выборы в Донбассе должны пройти согласно украинскому законодательству, заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

По его словам, выборы должны пройти по украинским законам, так как Донбасс является частью Украины.

«Если мы говорим с вами о выборах в Донбассе, то они должны пройти по законам Украины, потому что это украинская территория», — заявил Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что «закона о выборах в Донбассе нет и не может быть».

«Отдельного закона тут быть не должно», — отметил председатель парламента.

Ранее сообщалось, что на украинском телевидении произошел скандал из-за возможных выборов в Донбассе. В эфире телеканала «НАШ» повздорили бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко и политолог Владимир Фесенко из-за высказывания о гражданской войне на Украине.

Как сообщает «Газета.ру», на Украине заявляли о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. Замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос подчеркнул, что такой вариант исхода событий нельзя исключать.