Голодец будет курировать социальные проекты в Сбербанке

Москва, 5 февраля. Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец, возглавлявшая социальный блок, перейдет в Сбербанк, где будет курировать социальные и медицинские проекты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По данным источника в Сбербанке, Голодец переходит в банк, чтобы возглавить социальные и медицинские программы. 4 февраля ее представили коллективу.

Агентство отправило запрос в Сбербанк. Однако официального подтверждения данной информации пока не было.

До назначения вице-премьером Голодец была замгендиректора по персоналу и соцполитике «Норникеля», позднее возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие».

Напомним, 15 января правительство во главе с Дмитриев Медведевым подало в отставку, сообщала «Газета.ру». Позже президент России Владимир Путин предложил занять пост премьера Михаилу Мишустину, который в тот момент возглавлял Федеральную налоговую службу. 21 января был назван новый состав российского правительства. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои посты, однако появились и новые лица.