Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России

Вашингтон, 5 февраля. Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.

По словам Льюиса, количество российских подлодок в Атлантическом океане постоянно растет. Он подчеркивает, что они становятся намного эффективнее, и на борту субмарин размещаются «все более смертоносные системы вооружений».

«Российская Федерация вернулась на рубежи советских времен, она построила новые военные объекты в Заполярье. РФ даже построила ледокол, который может нести ракеты повышенной дальности «Калибр», — заявил американский военачальник.

Как он утверждает, учитывая эти факторы, суда ВМС США больше не могут чувствовать себя в безопасности вблизи собственного побережья и «беспрепятственно пересекать Атлантику». Эндрю Льюис добавил, что американские моряки осознают, что их лидерство перестало быть «неоспоримым», когда рядом есть такой конкурент.

При этом командующий Вторым флотом ВМС США также заявил, что у Америки гораздо больше «друзей, готовых помочь», чем у РФ, сообщает «Ридус».

Ранее журнал National Interest назвал топ-5 подводных лодок, способных уничтожить мир за полчаса. Три из этих субмарин — российские, остальные две — американские. В рейтинг попали подводные лодки проекта 955 «Борей», которые военные эксперты называют «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами», а также подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и субмарины проекта 885М «Ясень-М».