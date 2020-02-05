На украинском ТВ повздорили из-за слов о гражданской войне на Украине

Киев, 5 февраля. На украинском телевидении произошел скандал из-за возможных выборов в Донбассе.

В эфире телеканала «НАШ» повздорили бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко и политолог Владимир Фесенко из-за высказывания о гражданской войне на Украине.

Елена Бондаренко, экс-представитель «Партии регионов» и уроженка города Макеевка Донецкой области заметила, что в Минских соглашениях есть пункт, согласно которому Киев восстановит контроль над границей, только после проведения местных выборов в Донбассе. Она подчеркнула важность данного пункта, так как жители ЛДНР смогут выбрать популярных у них депутатов, а не тех, кто угоден Украине.

Она утверждает, что пост-майданное руководства Украины сражается лишь за удержание власти в своих руках.

«Вот чего они боятся — что эти люди войдут в украинский парламент. И как вы думаете, что нашим бедным националистам придется делать в этом парламенте, когда там появятся люди с совершенно диаметральной точкой зрения?» — заявила Бондаренко.

Политолог Фесенко возразил, что в Минских соглашениях говорится именно о местных выборах, а не парламентских.

«Неважно, они хотят сделать с местными то же самое, это прелюдия. На местных кто победит? Те люди, которые популярны там. Остальное не имеет значения», — ответила экс-депутат Рады.

Она убеждена, что Киев не способен обеспечить безопасность не только в Донбассе, но и на подконтрольной территории. Бондаренко отмечает, что глава МВД Украины Арсен Аваков регулярно пугает людей «зачистками» на юго-востоке страны.

«Вы хотите, чтобы под дулом автоматов Аваков завел туда те партии, которые не имеют никакого отношения к Донбассу?» — задала вопрос Елена Бондаренко к политологу.

После этого Фесенко обвинил ее в том, что она защищает «воюющую с Украиной сторону» и значит выступает за Кремль.

На это Бондаренко заявила, что в Донбассе идет гражданское противостояние, а не борьба с мифическим иностранным агрессором, напомнив, что при обмене военнопленных стороны меняют одних граждан Украины на других, сообщает «Утро.ру».

Как передает «Газета.ру», глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе.