Обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»

Москва, 5 февраля. Обновление KB4532695 для ОП Windows 10 вызвало появление «синего экрана смерти» или BSOD, свидетельствующего о критической ошибке.

При этом обновление выпускалось специально для исправлении ошибки в работе поисковика файлов. Со своей задачей обновление не справилось и более того — вызвало новые проблемы, сообщает «Газета.ру». Ко всему прочему обновление KB4532695 конфликтует с драйверами для аудио, что вызывает проблемы с воспроизведением звука.

Microsoft 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7. В компании рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10. Однако позднее стало известно, что компания выпустит обновление исключительно для VIP-клиентов с платным продлением поддержки. Microsoft пришлось признать, что последнее обновление KB4534314 и KB4534310 содержали в себе ошибки.

Отметим, спустя две недели после прекращения техподдержки Windows 7 выяснилось, что пользователи оказались совершенно не готовы распрощаться с популярной платформой. Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в Сети петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».

Инициаторы предлагают выпустить ОС в виде свободного программного обеспечения с открытым исходным кодом, а также позволить международному сообществу разработчиков ее совершенствовать.

