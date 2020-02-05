Женева, 5 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске распространения коронавируса в мире. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал власти всех стран быть готовыми к борьбе с опасным вирусом.

«Риск дальнейшего глобального распространения остается высоким. Сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться», — указано в заявлении, опубликованном в социальной сети Twitter.

Отмечается, что на данный момент 98% случаев заболеваний зафиксировано в Поднебесной. 97% летальных исходов зафиксировано в провинции Ухань, откуда пошло распространение опасного вируса. Глава ВОЗ подчеркнул, что организация находится в тесном контакте с Пекином.

«Мы продолжаем тесно работать с китайским правительством, поддерживая его усилия в борьбе с этой вспышкой в эпицентре. Это для нас наилучший шанс предотвратить более широкое распространение», — заключил Гебрейесус.

Ранее ученые выявили новый возможный путь передачи коронавируса. Об этом писала «Газета.ru».

Также сообщалось о прибытии второго самолета ВКС РФ для эвакуации россиян из Ухани.