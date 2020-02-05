Второй самолет ВКС РФ вывез 60 россиян из Ухани

Пекин, 5 февраля. Второй самолет ВКС РФ с 64 пассажирами на борту вылетел из китайской Ухани в рамках эвакуации российских граждан из КНР.

Отмечается, на борту воздушного судна находятся военные медики , которые постоянно следят за состоянием здоровья пассажиров. Перелет также сопровождают специалисты Министерства обороны России.

«Второй самолет Воздушно-космических сил России с эвакуируемыми гражданами вылетел из аэропорта Ухань Китайской народной республики в Российскую Федерацию. На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами», — отмечает российское военное ведомство.

Ранее стало известно о прибытии в Юхань первого самолета ВКС РФ. Об этом писала RT.

Также сообщалось, что число заразившихся коронавирусом жителей нашей планеты превысило 20 тысяч. Подавляющее большинство таких случаев зафиксировано в Китае.