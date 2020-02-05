Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире превысило 20,6 тысячи

Женева, 4 февраля. Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV по всему миру превысило 20,6 тысячи, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае зафиксирован 20 471 случай заболевания 2019-nCoV. Еще у 23 214 человек подозревают новое заболевание. В тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. По данным на 4 февраля, жертвами коронавируса стали 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. Излечились более 680 человек.

Вне Китая коронавирус подтвержден у 176 человек в 24 странах: в Таиланде, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Индии, на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании, по одному человеку заражены в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Власти всех стран мира предприняли меры для нераспространения вируса. Авиакомпании внимательно проверяют пассажиров и регулярно проводят дезинфеции самолетов.

По данным ВОЗ, для борьбы с распространение вируса потребуется около 61,5 млн долларов в ближайшие три месяца. Как передавала «Газета.ру», больше всего денег уйдет на оценку готовности стран к эпидемии и их оперативного вмешательства — 45 млн долларов. Еще 12 млн долларов потратят на установление международной координации. И всего 4,5 млн долларов уйдет на исследования и инновации.

«Известия» обращают внимание на тот факт, что коронавирус оказал сокрушающее краткосрочное воздействие на экономику Китая. Общий объем потребления нефти в стране упал всего за неделю на 3 млн баррелей в день, причем почти все сокращение пришлось на долю импорта. В ОПЕК уже пытаются реагировать на происходящее. Представители Саудовской Аравии и некоторых других нефтяных арабских стран предлагают участвующим в соглашении странам собраться на экстренную встречу на следующей неделе и снизить добычу нефти.

