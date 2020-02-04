Сухопутные войска США создают новые арсеналы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе

Вашингтон, 5 февраля. Американские сухопутные войска создают новые крупные склады военной техники в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщает глава Командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США генерал Гас Перна.

Как утверждает американский военачальник, США собираются развернуть на территории Европы еще один подобный объект. Сколько планируется их создать на территории АТР Перна не уточнял.

«По состоянию на данный момент я занимаюсь созданием дополнительного комплекта, который мне приказали создать. Он будет размещен там, где его сочтет необходимым разместить командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи», — заявил глава Командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США.

В апреле 2019 года командование Сухопутных войск США в Европе заявляло, что таких объектов насчитывается 5 (в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Польше). В них размещена боевая техника, в количестве достаточном для вооружения бригады. Отмечается, что еще несколько вспомогательных объектов расположены на территории ФРГ.

«Мы уже работаем над путями расширения заблаговременно созданных складских запасов в АТР», — отметил Гас Перна.

Он подчеркнул, что не станет раскрывать местоположение новых американских складов.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США задумалось о переброске на Ближний Восток дополнительных войск, включая подразделения противоракетной обороны из-за обострения политической обстановки в регионе.