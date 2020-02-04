ВТО частично поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Москва, 4 февраля. Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Российской Федерацией об импорте железнодорожного оборудования.

Сообщается, что апелляционный орган ВТО частично пересмотрел вердикт и согласился с Киевом по двум пунктам, отклонив доводы Москвы.

Министерство экономического развития РФ осталось удовлетворено решением апелляционного органа ВТО.

«Апелляционный орган при этом полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны России», — сообщают в Минэкономразвития.

Подчеркивается, что снижение объемов импорта украинской ж/д продукции в Россию связано не с действиями органов госвласти РФ, как утверждала Украина, а является следствием других, в том числе экономических, причин, сообщает RT.

Не согласившись с рядом выводов третейской группы касаемо отказов в выдаче и приостановке ранее выданных сертификатов, апелляционный орган ВТО так и не нашел нарушений со стороны Российской Федерации.

Напомним, что Украина подала иск к России в октябре 2015 года. По мнению Киева Москва начиная с 2013 года необоснованно ограничивает поставки вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других железнодорожных комплектующих произведенных на Украине. В июле 2018 года третейская группа полностью поддержала доводы России, после чего Киев подал апелляцию.

ВТО считает, что снижение объема импорта с 1,7 млрд долларов в 2013 году до 110 млн в 2015 году были вызваны не введением систематических ограничений со стороны РФ, а другими объективными причинами.

Ранее сообщалось, что РФ изучают торговое соглашение, заключенное между США и Китаем. Отмечается, что если китайско-американская сделка будет ущемлять интересы России, то Москва может задействовать правовые и политические инструменты.