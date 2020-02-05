Жительница Подмосковья родила одиннадцатого ребенка в 33 года

Москва, 5 февраля. Жительница деревни Малая Дубна Московской области родила одиннадцатого ребенка в 33 года. Роды принимали медики подмосковного Орехово-Зуевского роддома. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Роды прошли успешно, без осложнений. Новорожденная девочка весит 3070 граммов, рост 51 сантиметр. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке домой», — указано в сообщении.

Молодая мама решила воспользоваться услугой «Рождение ребенка», которую оказывают в учреждении с 1 с сентября прошлого года. Сервис позволяет непосредственно в роддоме оформить свидетельство о рождении, документы, необходимые для получения материнского капитала, идентификационный код и полис ОМС. За ребенком сразу будет закреплена поликлиника.

Кроме того, каждая молодая мама имеет право получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье!», или получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей, передает РИА МО.

Ранее стало известно, что 75-летняя жительница Индии родила дочь. Забеременеть ей помогло искусственное оплодотворение. По всей вероятности, она стала самой пожилой мамой в мире. Медикам пришлось проводить кесарево сечение.

«Газета.ru» отмечает, что возраст женщины известен лишь с ее слов.

Также сообщалось, что заслуженная артистка театра и кино России Мария Миронова родила второго ребенка в возрасте 46 лет.

«Наше греческое чудо явилось в мир», — написала женщина, рожавшая в Греции.

У Мироновой уже есть 27-летний сын Андрей Миронов, получивший имя в честь знаменитого дедушки.