В Канаде развернули самолет из-за шутки о коронавирусе

Торонто, 4 февраля. Самолет канадской авиакомпании WestJet, летевший из Торонто на Ямайку, был вынужден вернутся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает CBC.

Сообщается, что во время полета один из пассажиров встал и заявил, что недавно посещал Китай, где подхватил смертельный коронавирус. На борту лайнера находилось 243 человека.

«Члены экипажа сообщили об этом заявлении командиру воздушного судна. После чего было принято решение вернуться в аэропорт Торонто», — сообщают правоохранительные органы.

После посадки самолета, 29-летнего горе-шутника задержали. Ему предъявлены обвинения в причинении ущерба. Суд назначен на 9 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил проверять всех пассажиров, летящих из Владивостока на Камчатку, на коронавирус. Глава региона принял такое решение во время заседания штаба по предупреждению распространения смертельного вируса. Илюхин подчеркнул, что в аэропортах будут обеспечены дополнительные меры контроля.