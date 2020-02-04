Путин обсудил с Эрдоганом соблюдение режима прекращения огня в Ливии

Москва, 4 февраля. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Ливии и вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает администрация турецкого лидера. Беседа прошла в телефонном режиме.

Собеседники подчеркнули необходимость соблюдения режима прекращения огня в Ливии, а также исполнения договоренностей, достигнутых в рамках конференции в Берлине.

«При обмене мнениями по проблематике ливийского урегулирования акцентирована важность соблюдения установленного в стране с 12 января с.г. режима прекращения боевых действий и реализации итогов Берлинской международной конференции 19 января», — отмечается в публикации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с переходом сотен боевиков из Сирии в Ливию. Он подчеркнул, что Москва ожидает поддержки в деле установления полноценного мира в африканской республике.

«Второй аспект, связанный с рисками и угрозами, проистекающими из Идлибской зоны деэскалации, заключается в перемещении оттуда сотен боевиков, включая «нусровцев» и бойцов «Хайят Тахрир аш-Шам», в Ливию для участия в наращивании боевых действий в этой стране», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Следует отметить, что Турция открыто поддерживает вооруженные группировки так называемого правительства Национального согласия (ПНС), тем самым препятствуя установлению устойчивого мира. В частности, Анкара переправляет боевиков из Сирии в Ливию. Кроме того, в нарушение эмбарго ООН турецкие власти поставляют ПНС оружие.

МИД России неоднократно подчеркивал недопустимость военного вмешательства в ливийский конфликт. Москва призывает уважать суверенитет Ливии.

Также сообщалось, что Путин провел переговоры по Ливии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом писала RT.