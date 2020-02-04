ООН не нашла подтверждений наличия ЧВК «Вагнера» в Ливии

Нью-Йорк, 4 февраля. ООН не может подтвердить наличие в Ливии представителей российской частной военной компании (ЧВК), заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш.

В ноябре прошлого года некоторые СМИ опубликовали заявление помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера о том, что «военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии». По данным СМИ, он призвал европейские страны ввести санкции против ЧВК «Вагнер». В начале текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что если в Ливии и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.

Гутерреш на пресс-конференции отметил, что ранее «сообщалось о различных видах оружия и национальностях наемников от разных стран». При этом он подчеркнул, что ООН «не занимается подтверждением каждого вида снаряжения».

«У нас нет механизма проверки. Об этих фактах сообщают. Мы попросили санкционный комитет проявить активность в этом отношении», — заявил он.

О том, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Ливию для помощи так называемому Правительству национального согласия Ливии, сообщалось неоднократно. Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оправдал отправку правительственных войск на территорию Ливии, заявив о том, что в настоящее время там находятся 2,5 тысячи представителей ЧВК «Вагнера» и 6 тысяч бойцов из Судана.

Многие эксперты посчитали, что Эрдоган использует вброс о ЧВК «Вагнера», чтобы обосновать вторжение Турции в Ливию для получения ее ресурсов, в частности нефти, а также оправдать свои связи с террористами ПНС Ливии.

Так называемое «правительство» было искусственно сформированного при поддержке всего лишь 12 стран — участниц ООН. ПНС Ливии, как и его главу Файеза Сарраджа, неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.