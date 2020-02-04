Малькевич рассказал, как США борются с распространением правдивой информации о Ливии

Москва, 4 февраля. Агентство национальной безопасности США заставляет американские СМИ удалять свои материалы, основанные на экспертных оценках Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) касательно политической обстановки в Ливии, заявил руководитель ФЗНЦ Александр Малькевич.

Как пишет в своем Telegram Александр Малькевич, с 3 января текущего года с 3 января 2020 года на лентах крупнейших международных агентств было размещено множество публикаций, которые основывались на экспертных оценках ФЗНЦ относительно политической ситуации в Ливии. Среди этих агентств: Reuters, AFP, Belga, Press Association, Bloomberg, отмечает Малькевич.

Отмечается, что с сайтов крупных агентств материалы распространялись и другими международными изданиями, однако с 6 января на размещающие эти данные ресурсы начало поступать давление, целью которого было удаление публикаций.

«Агентство национальной безопасности США добилось того, что «зачистили» и ленты информагентств, и даже платную публикацию на страницах The Washington Post! Я подробно рассказал об этом в интервью BuzzFeed — и теперь жду, пропустят ли публикацию там», — сообщает в своем Telegram-канале Александр Малькевич.

Ранее Александр Малькевич призвал ужесточить наказание для Facebook и Twitter за вбросы фейков.