Путин в беседе с Эрдоганом отметил резкую активизацию террористов в Сирии

Москва, 4 февраля. Президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на резкую активизацию террористов в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба администрации российского лидера.

Глава РФ отметил, что атаки боевиков стали причиной гибели многих мирных жителей. Путин также призвал соблюдать договоренности Москвы и Анкары по Идлибской зоне деэскалации, в том числе в связи с отражением угроз, исходящих от экстремистов.

«Условлено принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии», — сообщает пресс-служба Кремля.

Следует отметить, что Турция неоднократно была уличена в поддержке вооруженных группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Турецкие власти также обходят эмбарго ООН и поставляют ПНС оружие.

В свою очередь, Россия прикладывает максимальные усилия для достижения мира в африканской стране. Москва подчеркивает недопустимость военного вмешательства в ливийский конфликт. По инициативе президента РФ Владимира Путина впервые за долгое время в Ливии установилось перемирие.

В ходе конференции в Бердине заинтересованные стороны высказались за устойчивый мир в Ливии. Однако достигнутые соглашения регулярно нарушаются боевиками ПНС.

Об отправке турецких военных в Ливию ранее писала «Газета.ru».