Путин и Эрдоган заявили о необходимости соблюдать договоренности по Идлибу

Москва, 4 февраля. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, передает пресс-служба Кремля.

Во вторник по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Путина с Эрдоганом. Стороны обсудили сирийское урегулирование с акцентом на происходящие события в Идлибской зоне деэскалации, где в последнее время ситуация обостряется.

«Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов», — сообщает пресс-служба президента РФ.

Чтобы повысить координацию действий по Сирии стороны условились «принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции».

Отметим, днем ранее ситуацию в Сирии и конкретно в Идлибе обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, передавал RT. Стороны подтвердили «необходимость неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей, прежде всего достигнутых по итогам встречи президентов России и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи».

Напомним, ранее турецкие войска попали под обстрел в Идлибе. В результате четыре турецких военных погибли, 9 получили ранения. Центр примирения враждующих сторон в САР сообщил, что турецкие военные не уведомили Россию о своих передвижениях в Идлибе. В Минобороны РФ также опровергли заявление Эрдогана о том, что турецкие ВВС после обстрела нанесли удары по 40 объектам в Сирии.

В понедельник замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что Турция грубо нарушает соглашения по Идлибу, подписанные ею в Нур-Султане и Сочи, а также Аданское соглашение 1999 года. Микдад полагает, что Турция в настоящее время пытает оккупировать часть территорий САР и вмешаться во внутренние дела страны.