Первый канал отказался от трансляции вручения «Оскара»

Москва, 4 февраля. Первый канал не будет транслировать вручение кинопремии «Оскар» в этом году.

В пресс-службе Первого канала отсутствие вручения «Оскара» в сетке объясняют тем, что в последние годы рейтинг церемонии падает, а также отмечают «негативное соотношение потраченных средств и полученного результата».

Права на эксклюзивный показ церемонии вручения премии «Оскар» приобрел онлайн-кинотеатр Okko, который входит в Rambler Group.

«Если в сетке телеканалов такая трансляция не появится в ближайшее время, технически мы получаем полный эксклюзив во всех средах», – сообщает генеральный директор Okko Иван Гродецкий.

Сумму сделки по приобретению прав на показ у компании Disney Гродецкий не раскрывает.

Напомним, что в 2019 году права на трансляцию церемонию в Интернете приобрел «Яндекс». Однако в этом году компания также, как и Первый канал отказалась от показа вручения премии.

Напомним, что 9 февраля 2020 года состоится 92-я церемония вручения премии «Оскар», присуждаемая Американской академией кинематографических искусств и наук за вклад в создание кинофильмов.

Узнайте кто претендует на самую престижную кинопремию мира с помощью инфографики ФАН.

Ранее RT рассказало, какие новинки кино можно посмотреть в начале февраля 2020 года. Отмечается, что в российский прокат выходит военная драма «1917», экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», фэнтези «Вальгалла: Рагнарек», хоррор-интерпретация сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель». Среди отечественны фильмов — драмы «Танец с саблями», «Ярды», «Розовое или колокольчик», а также фантастический боевик «Кома».