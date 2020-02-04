Помпео признал, что Крым потерян для Украины навсегда

Москва, 4 февраля. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего официального визита в Киев констатировал, что «Крым потерян» для Украины навсегда, и все мировые игроки это понимают.

Как сообщает украинское издание НВ, Помпео сделал заявление о Крыме в ходе встречи с крымской активисткой Эминой Джапаровой. На переговорах она попросила главу Госдепа держать «Крым в поле зрения внешней политики США».

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — передал изданию один из участников встречи реплику Помпео по Крыму.

Помпео посетил Украину в пятницу, 31 января. В программе визита американского политика значились переговоры с президентом Владимиром Зеленским, встречи с руководителем украинского министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Особое внимание уделялось встрече с главой новой церкви Украины Епифанием Думенко, передавал RT. На переговорах Зеленский, в частности, призвал бизнес Соединенных Штатов инвестировать в инфраструктуру Украины и заняться разработкой черноморского шельфа.

Как отметил депутат Нарсовета ДНР Владимир Медведев в интервью Федеральному агентству новостей, Помпео показал Зеленскому, кто на Украине хозяин. Главным итогом визита госсекретаря на Украину, по мнению политика, является то, что глава Госдепа продемонстрировал Зеленскому, кого надо слушаться, что и как надо делать для улучшения отношений между Киевом и Вашингтоном.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.