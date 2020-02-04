Пикетом в поддержку террористов «Сети» Пономарев пытается сделать из них икону «оппозиции»

Москва, 4 февраля. Со-основатель «Мемориала» (организация признана иностранным агентом) и исполнительный директор другой НКО-иноагента — движения «За права человека», Лев Пономарев вышел на пикет в попытках оправдать террористическое сообщество «Сеть» (запрещена на территории РФ).

На прошлых выходных правозащитник Лев Пономарев вышел на пикет у здания ФСБ на Лубянке для «поддержки» обвиняемых. Он аргументирует свою инициативу стремлением оправдать обвиняемых в терроризме. Напомним, что 10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд Пензы вынесет приговор по делу о террористической группе «Сеть».

Для того, чтобы понять смысл действий со-основателя нескольких НКО-иноагентов на территории РФ, стоит представить, что представляет собой так называемая «Сеть». Согласно данным ФСБ, 11 молодых людей в Санкт-Петербурге и Пензе сощдали террористическую группу с целью «свержения режима» и совершения террористических актов. Уголовное дело о деятельности данного сообщества было возбуждено в октябре 2017 года. Отмечается, что большинство задержанных молодых людей придерживаются анархистских и антифашистских взглядов. Задержанные не пытались утаить свои радикальные интересы, соответственно осознавали о возможном внимании со стороны органов. Поэтому Лев Пономарев должен понимать, кого он пытается оправдать от беспристрастного суда.

Первым по делу террористического сообщества стал студент, изучающий физику Егор Зорин, который дал показания на остальных фигурантов. В сентябре 2018 года преследование в отношении студента было прекращено. Остальные задержанные члены «Сети» попали под обвинения по разным статьям УК, включающим организацию и участие в террористическом сообществе, хранение оружия и взрывчатых средств, покушение на производство и сбыт наркотиков. И этот список не полный. В январе прошлого года суд вынес первый приговор в отношении Игоря Шишкина. Молодой человек был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Срок смягчило то, что Шишкин признал вину и сотрудничал со следствием.

Петербургские ячейки «Сети» назывались «Марсово поле» и «Иордан», пензенские — «Восход» и «5.11». У членов сообщества были конспиративные прозвища. Молодые люди утверждают, что так назывались их команды по страйкболу, а псевдонимы они использовали для защиты от угроз неонацистов. Над семерыми обвиняемыми по данному делу сейчас идет суд. Организаторам террористической группы грозит 18 и 16 лет строгого режима. Следствие считает остальных участниками группировки и просит вынести им приговоры от 6 до 14 лет лишения свободы.

Лев Пономарев, выступает в поддержку участников террористической группы далеко не ради защиты их интересов в качестве российских граждан в правовом поле. Обвиняемые в терроризме молодые люди преследовали близкую либеральной общественности цель — «свергнуть неугодный режим». Этим объясняются попытки Пономарева, который связан с НКО финансируемыми западными странами, вырвать из рук правосудия молодых людей и сделать из них очередных «жертв режима» по типу фигуранта «московского дела» Егора Жукова.

Также вышедший на пикет оппозиционер специально не обращает внимание на итоги обысков в домах фигурантов дела. Сотрудники ФСБ обнаружили у них оружие, дымный порох, ведра с алюминиевой пудрой и аммиачной селитрой, которые используются для создания самодельной взрывчатки.

Лев Пономарев часто посещает протестные мероприятия, в том числе и несогласованные. Правозащитник регулярно получает штрафы за нарушения проведения митингов. Также в октябре 2019 года Министерство юстиции РФ обращалось в Верховный суд с иском против его движения «За права человека».

Всего сумма задолженности Пономарева превысила 2 миллиона рублей. Несмотря на проявленную к нему лояльность, оппозиционер отказывается выплачивать штрафы за деятельность своих НКО, которые финансируются, в том числе «Национальным фондом поддержки демократии», получающим средства напрямую из американского Конгресса. На эти деньги Пономарев и осуществляет поддержку «борцов с режимом», игнорируя тот факт, что их деятельность незаконна.