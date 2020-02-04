Путин и Эрдоган обсудили инцидент с обстрелом турецких военных в провинции Идлиб в Сирии

Москва, 4 февраля. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инцидент с обстрелом турецких военнослужащих в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает администрация главы Турции.

В ночь на 3 февраля турецкие военнослужащие в ходе осуществления несогласованных с российской стороной маневров попали под обстрел сирийских правительственных войск в провинции Идлиб.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что турецкая армия не уведомляла Россию о своих перемещениях в Идлибе.

Впоследствии появилась информация о якобы имевших место аваиаударах Турции по позициям сирийских правительственных войск. Министерство обороны России опровергло эти недостоверные сведения.

Также глава МИД РФ Серегй Лавров призвал Анкару выполнять взятые а себя обязательства по Идлибской зоне деэсалации.