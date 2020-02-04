Монтян назвала Гончарука «совершенно тупым созданием»

Киев, 4 февраля. Киевский адвокат Татьяна Монтян выразила мнение, что «соросятник» в украинское правительство набирался по критерию абсолютной тупости».

По словам Монтян, олигарх Игорь Коломойский «умеет быть рейдером». Однако, по ее словам, паразитировать на государстве в качестве рейдера недостаточно, «надо хоть немножко поддерживать государственную инфраструктуру».

Не нравится адвокату и «министерка образования» Анна Новосад, которая, по словам Монтян, «знает только свой родной ладыжинский суржик, но не знает — ни русского, ни украинского». Остальные министры нравятся Монтян еще меньше.

«Я знаю Тиму Милованова — это полное дерево. Он может разбираться в какой-то узкой сфере экономики в своем Питтсбургском университете, но я ему пыталась объяснить экономические реалии Украины — он меня даже не понимал, настолько он от этого далек», — раскритиковала она профессиональные качества министра экономики.

Но больше всего досталось премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

«Гончарука я знаю великолепно: совершенно тупое создание, реально физиологически тупое, он физиологически тупой, я его лично знаю. И, вот, они все такие, их Сорос подобрал именно по критерию абсолютной тупости», — цитирует слова Монтян «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Гончарук попал в скандальную историю из-за обнародования «прослушки» его совещаний. Был опубликован ролик с аудиозаписью «совещания» посвященного курсу гривны, на котором премьер-министр якобы негативно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности, говорит, что у президента «примитивное понимание экономических процессов».

На фоне скандала Гончарук написал заявление об отставке, однако Зеленский не принял ее, передавала «Газета.ру». Глава украинского государства заявил, что решил дать правительству еще один шанс и добавил новые задачи перед министрами.

После этого случая в адрес премьера было сказано большое количество критических замечаний. В частности, бывший депутат Верховной рады, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал его «сознательным идиотом» без должного образования и ответственности. Он выразил недовольство тем, что страной управляют люди «без совести».