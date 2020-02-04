Минобороны РФ опровергло сообщения об обстреле российской военной полиции в Сирии

Москва, 4 февраля. Министерство обороны России опровергло сообщения об обстреле военной полиции РФ протурецкими вооруженными формированиями в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление сделал глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что СМИ распространили недостоверную информацию.

«Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности», — сказал генерал-майор.

Боренков добавил, что российские военнослужащие и советники военной полиции находятся в безопасности и выполняют поставленные задачи в штатном режиме.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что турецкая армия разворачивается в Идлибской зоне деэскалации. Об этом писала RT.

Также стало известно, что участники незаконных вооруженных формирований обстреляли поселения в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Хама.