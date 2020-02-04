Пользователи Сети раскритиковали Эрдогана за бандеровский лозунг «Слава Украине!»

Москва, 4 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев приветствовал украинских военнослужащих бандеровским лозунгом «Слава Украине!».

Данный инцидент вызвал неоднозначную реакцию, после чего Эрдоган попытался оправдаться, заявив, что бандеровский лозунг, который он произнес 3 февраля во время визита в Киев, является «официальным приветствием» на Украине.

«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие», — заявил турецкий лидер.

В Сети обратили особое внимание на данный инцидент, отметив, что произнесенный Эрдоганом бандеровский лозунг является политическим жестом, который продиктован экономическими интересами Турции. Кроме того, пользователи Сети напомнили, что данный лозунг является приветствием украинских националистов, которые воевали на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны.

«Фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны», — напоминает Саша.

«Ну сказал бы сразу «Хайль Гитлер!», чего уж там мелочиться, какую-то гитлеровскую шестрерку цитировать», — отмечает пользователь под ником Уценка свиней.

«Лишить бы его российских туристов, чтобы знал, кого и как приветствовать», — предлагает другой пользователь.

«Хорошо хоть зиговать нашего партнера не заставили бендеры», — иронично отмечает pdv.

«Эрдогану не сказали про то, что еще надо зигу кинуть», — пишет Vania.

«Позор Турции!» — отмечает другой пользователь.

«Да не слава Украине он сказал, он сказал сало Украине!» — иронизирует Александр Дмитриев.

«То есть, если занесет в Латвию зиг хайль орать будет в ответ на приветствие местных легионеров», — предполагает Hellhound.

«Хитрый лис. Я что-то не припомню, чтобы он приветствовал роту почетного караула, по-русски словами «здравствуйте товарищи!» — отмечает zaa_stss.

Стоит отметить, что в настоящее время на Украине полным ходом продолжается героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии. Украинские власти уверены, что лучший способ заставить граждан «поверить в свою исключительность» — это превращение страны в лагерь фашистов. С 2018 года бандеровский лозунг «Слава Украине!» является официальным приветствием в украинской армии и полиции.