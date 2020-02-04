Бывший вице-премьер Акимов назначен на пост гендиректора «Почты России»

Москва, 4 февраля. Совет директоров «Почты России» назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова.

Напомним, что в правительстве Акимов курировал отрасли связи и транспорта, а также цифровую экономику. Он будет занимать пост гендиректора «Почты России» ближайшие 5 лет.

Отмечается, что совет директоров компании принял решение прекратить трудовой договор с бывшим гендиректором Николаем Подгузовым, возглавлявшим «Почту России» с 2017 года. Он займет пост заместителя генерального директора, сообщают «Известия».

Акимову поручено до мая этого года подготовить стратегию «Почты России» на 2020-30-е годы. Новый гендиректор отметил, что возникновение современных онлайн-сервисов и рост вовлеченности людей в цифровой мир ставят перед «Почтой России» принципиально новые вызовы.

«Компании необходимо сохранить традиционный перечень услуг, сделав их более качественными, и одновременно развивать новые виды сервисов, конкурируя за современного потребителя с растущим рынком онлайн-услуг», — заявил новоиспеченный глава компании.

Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Русских внес законопроект в парламент, который предполагает создание в РФ государственной электронной почты для переписки граждан и юридических лиц с органами власти.