Солистка «АлоэВеры» назвала «самым ужасным» брак с Яшиным

Москва, 4 февраля. Глава совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин решил жениться на солистке екатеринбургской поп-группы «АлоэВера» Вере Мусаелян. Об этом избранница «оппозиционера» рассказала во время концерта.

Певица сообщила в Twitter, что провела «самый огненный концерт», а также решила «сходить замуж». Во время выступления Мусаелян призналась, что скоро станет женой и продемонстрировала кольцо. Исполнительница добавила, что «самое ужасное» заключается в том, что она выходит замуж за Яшина.

«Самое ужасное, что я выхожу замуж за Яшина. Поэтому можете ему посочувствовать», ― сказала артистка.

Это был самый огненный концерт. А еще я решила сходить замуж https://t.co/8RjggVkGJG pic.twitter.com/22XNdclG5x — Вера Мусаелян (@aloe_ve) February 2, 2020

Яшин также рассказал в Twitter о грядущих переменах в его жизни. Депутат опубликовал фото с Мусаелян, отметив, что скоро девушка на фото станет его женой.

«Скоро эта девушка станет моей женой. Она невероятная», — написал Яшин.

Яшин регулярно привлекает внимание общественности скандальными историями. Ранее отмечалось, что муниципальный депутат Яшин во всеуслышание выступал против увеличения расходов на госслужащих, а параллельно умудрялся поднимать траты на собственную работу. Ему удалось повысить их на 62% по сравнению с 2018 годом, а именно до трех миллионов рублей.

Кроме того, Яшин не смог объяснить, почему он получил премию в 130%, находясь под арестом. При этом информацию о том, что он получил премию, Яшин назвал слухами. Однако на сайте Совета депутатов опубликовано видео, на котором принимается решение выдать Яшину премию в 130%. Сам же глава Совета отсутствует. Более того, Яшина уличали в грубом обращении с животными. В Сети появилось видео, на котором депутат пинает кота.