Политолог Корнилов предложил Польше вернуть территории Белоруссии и Германии

Москва, 4 февраля. Политолог и историк Владимир Корнилов прокомментировал очередные попытки Польши и Украины переписать историю Второй мировой войны. По мнению эксперта, Варшаве, чтобы быть последовательной в своих заявлениях, стоит вернуть территории Белоруссии и Германии.

В своем микроблоге в Twitter Корнилов задался вопросом, почему на Украине не празднуют 75-летие Ялтинской конференции. Нынешним киевским властям он задает риторический вопрос: «Где были бы Львов и вся нынешняя Западная Украина, если бы не жесткая позиция Сталина там?».

«Кстати, а раз Польша критикует решения Ялты, пусть покажет пример и вернет Германии Вроцлав и Гданьск, а Белоруссии — Белосток», — резюмировал Корнилов.

Волна недовольства и критики поднялась в Польше после недавнего высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского. Глава государства назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», поскольку дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Представители Польши обвинили Советский Союз в «развязывании Второй мировой войны», приравняв его историческую роль к роли гитлеровской Германии. Примечательно, что это далеко не первая попытка Варшавы уменьшить вклад СССР в победу над нацистами. Польша не раз была замечена в стремлении сфальсифицировать историю, снести памятники воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков.

Более того, лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Москва, как и Берлин, должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Варшава пытается навязать западным странам свою позицию по войне.



Поддержал позицию Варшавы президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов», передавал RT.