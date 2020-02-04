Главный стадион Петербурга полностью готов к ЕВРО-2020. ФАН-ТВ

Эксперты УЕФА проверили стадион «Санкт-Петербург» на готовность к Чемпионату Европы по футболу. Это пятый и заключительный визит специалистов Союза Европейских футбольных ассоциаций и Оргкомитета ЕВРО-2020 перед матчами турнира в Северной столице. По мнению комиссии, арена полностью готова к проведению одного из самых масштабных футбольных состязаний этого года.

«Этот стадион был одобрен к Чемпионату мира по футболу, и это о многом говорит. Мы считаем, что стадион полностью готов, и сейчас идет просто финальная настройка, я так бы это назвал. Честно говоря, по сравнению с другими стадионами ЕВРО-2020, стадион «Зенит» в очень хорошем состоянии и отлично подходит для игр. И у нас есть градация: красный — это не очень хорошо подготовленный стадион, зеленый — это очень хорошо подготовленный стадион. И стадион «Санкт-Петербург» — это, безусловно, зеленый стадион», — заявил руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шор.