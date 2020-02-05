«Новая газета» могла получить данные для вброса о гибели сотрудников ЦСН ФСБ от террористов

«Новая газета» опубликовала свою версию о предполагаемой гибели российских военных в Сирии. Весь материал основан на подробностях, которые могли бы быть получены только от боевиков, совершивших нападение. Однако Минобороны уже опровергло информацию о потерях, а значит все расследование либерального издания оказалось очередным вбросом.

Во вторник, 4 февраля, «Новая газета» опубликовала расследование, основанное на слухах о гибели четверых российских военных в сирийской провинции Латакия. Журналисты издания заявили, что получили эксклюзивную информацию от собственных источников в Сирии. Но в тот же день руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков опроверг все слухи о гибели российских военных в Сирии.

«Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности», — заявил Боренков на брифинге.

Догадки соцсетей

Изначально в соцсетях распространилась информация, что 1 февраля российские офицеры якобы попали под минометный обстрел в пригороде Алеппо, после чего им пришлось отбивать массированную атаку боевиков с использованием смертников. Однако эта версия рассыпалась почти сразу, так как заявления о наступлении террористов не подтвердились. В попытке выкрутиться из неприятной ситуации, авторы вбросов выдумали новую версию – будто машина с военными подорвалась на фугасе в Латакии, после чего боевики их расстреляли.

Новый сценарий также не был подтвержден какими-либо фактами, но опровергнуть его было сложнее, так как инцидент якобы произошел в малонаселенной местности и свидетелей не было. И хотя новая версия начала распространяться в соцестях и СМИ еще 3 февраля, это не помешало на следующий день «Новой газете» выдать ее за собственное собственное «расследование».

Когда нет фактов, но есть фантазия

Момент с отсутствием доказательств журналисты издания обошли по своей старой схеме – все догадки списали на неназванные источники в Сирии. Авторитетность таких аргументов, мягко говоря, нулевая, но есть интересный нюанс.

Чтобы добавить хоть какой-то эксклюзивности своему материалу, журналисты издания добавили в статью несколько необычных подробностей. Например, было указано, что после подрыва на фугасе боевики добили офицеров двумя выстрелами в сердце и голову. «Новую газету» не смутил тот факт, что такие подробности могли быть получены только от устроивших засаду террористов.

Но особенно важен второй нюанс, о котором изданию рассказал некий источник – нападение было совершено якобы с целью сорвать сирийско-турецкие переговоры. Но как именно предполагаемая гибель российских военных должна была повлиять на переговоры третьих стран, журналисты не уточняют. Оно и понятно – даже с помощью анонимных источников такую версию обосновать не представляется возможным. Но возникает закономерный вопрос, зачем портить таким абсурдным заключением столь тщательно выстроенный вброс?

Указанная цель выдуманного инцидента явно имеет своей целью посеять зерно недоверия между российскими, сирийскими и турецкими военными. Это может быть на руку только одной стороне конфликта - боевикам, положение которых в провинции Идлиб можно охарактеризовать как катастрофическое и им экстренно требуется передышка. Вероятно, именно для этого «Новой газете» от «источников» поступила такая неправдоподобная версия вброса.

Важно отметить, что ранее либеральное издание уже ловили как на сотрудничестве с сирийскими террористами, так и на публикации вбросов о российских военных. Поэтому появление в «Новой газете» заказного материала от боевиков не является неожиданностью.

Так, спецкор издания Денис Коротков получал свои «эксклюзивы» напрямую от боевиков ИГИЛ1 (запрещена в России). Еще в сентябре 2019 году контактные данные журналиста были обнаружены в вещах одного из ликвидированных террористов в окрестностях Дейр-эз-Зора. Позже один из бывших членов группировки также подтвердил, что Коротков на регулярной основе сотрудничал с ИГИЛ и получал от них информацию. Эти данные он использовал в своих статьях в трактовке террористов.

Таким образом, вброс «Новой газеты» о гибели четверых российских военных в Сирии вряд ли был случайностью. Как уже было отмечено, его задачей было создать напряженность между российской, сирийской и турецкой сторонами, создать атмосферу взаимного недоверия. Вот только редакция издания неудачно выбрала время публикации своего провокационного «расследования», всего за пару часов до брифинга Минобороны, который все расставил по своим местам.

1 Организация запрещена на территории РФ.