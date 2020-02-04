Доведенная до отчаяния Малаховым Отиева намерена навсегда покинуть страну

Москва, 4 февраля. Выпуск программы «Прямой эфир» Андрея Малахова довел известную певицу Ирину Отиеву до отчаяния. По словам артистки, из-за скандального шоу она рассматривает переезд в другую страну.

Ирина Отиева эмоционально отреагировала на очередной выпуск программы «Прямой эфир», который был посвящен ее персоне. Причиной стала обнародованная видеозапись, на которой певица без макияжа и в халате рассказывает о сложностях в своей жизни. Она утверждает, что это видео было снято обманом, и в момент съемки она болела дома с высокой температурой.

Отиева говорит, что Андрей Малахов и его коллеги «торговали» ее лицом полтора часа, и не предложили ни копейки компенсации за откровенную ложь. Певица отмечает, что знает ведущего уже почти четверть века — с момента его прихода на телевидение, и не ожидала от него такого «предательства».

«Я ни с кем воевать не хочу. Пусть это останется на совести Малахова. Я хочу уехать из страны. Они доведут меня до такой точки, что я уеду и никогда сюда не вернусь», — заявила певица.

Артистка признательна стилисту Джорджу Ровалсу, который защитил ее в студии, а также выразила благодарность своему директору Алексею Данченко и дочери Злате за поддержку. Она также поучила ряд лестных комментариев у себя в Instagram от поклонников.

«Ирина-шикарнейшая женщина и очень талантлива, а Малахов — известный падальщик. Ему воздастся», — @nadezhdasiniaeva. «Вы прекрасны, Ирина! В любой одежде, с макияжем, без макияжа. Ваша красота настоящая. Ваш голос — настоящий. Ваш характер — настоящий», — @olgaajnabia. «Вы невероятно харизматичная женщина. Не слушайте никаких Малаховых и прочих клоунов», — @myownxo_.

Напомним, что ранее сотрудники ТВ-программы «Прямой эфир» пришли домой к Отиевой, и сняли певицу на скрытую камеру в неухоженном виде. Артистка на тот момент была не готова к приему непрошенных гостей. На кадрах она запечатлена без макияжа и в домашней одежде, что в сочетании с откровенными рассказами о сложностях в ее жизни создало у зрителей ложное впечатление о певице и спровоцировало множество слухов.