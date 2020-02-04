Лавров заявил об отправке сотен боевиков из Идлиба в Ливию для эскалации конфликта

Москва, 4 февраля. Сотни боевиков из Идлибской зоны деэскалации в Сирии переправляются в Ливию для участия в боевых действиях, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Второй аспект, связанный с рисками и угрозами, проистекающими из Идлибской зоны деэскалации, заключается в перемещении оттуда сотен боевиков, включая «нусровцев» и бойцов «Хайят Тахрир аш-Шам», в Ливию для участия в наращивании боевых действий в этой стране», ― заявил Лавров в интервью «Российской газете».

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не может в одиночку добиться урегулирования ситуации в Идлибе, но Москва намерена добиваться безусловного добросовестного выполнения в полном объеме тех договоренностей, которые существуют по Идлибу. Лавров добавил, что именно это он обсуждал с турецкими коллегой Мевлютом Чавушоглу накануне.

Турция перебрасывает в Ливию сирийских боевиков террористических организаций для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара уже отправила в Триполи 2,6 тысячи боевиков сирийских вооруженных группировок. Еще 1,8 тысячи террористов из Сирии проходят подготовку в турецких лагерях и готовятся к отправке в африканскую страну для помощи.

Федеральное агентство новостей выяснило, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. В Триполи были отправлены сирийские террористы из числа группировок «Лива Султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Файлак аш-Шам». 25 декабря минувшего года стало известно, что Турция отправила в Ливию 200 террористов. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.