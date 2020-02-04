Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Анкара, 4 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых обсуждалась текущая ситуация в Сирии и Ливии. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Турции.

«Президент Турции провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель. В ходе разговора стороны обсудили развитие ситуации в Сирии и Ливии», — говорится в сообщении.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в Сирии. В настоящее время на территории сирийской провинции Идлиб остаются незаконные вооруженные формирования, которые продолжают свою преступную деятельность используя мирных жителей в качестве «живого щита».

Конфликт в Ливии продолжается с 2011 года. Причиной кризиса послужило свержение и убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, по итогам которого выяснилось, что Турция перебрасывает в Ливию боевиков из Сирии, включая наемников, которые ранее воевали против армии САР в Идлибской зоне деэскалации. Кроме того, Анкара активно снабжает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) оружием и боеприпасами.

При этом боевики ПНС не соблюдают режим прекращения огня в Ливии, который вступил в силу 12 января 2020 года. В свою очередь силы Ливийской национальной армии Ливии безукоризненно выполняют условия перемирия.

1 Организация запрещена на территории РФ.