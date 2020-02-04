Выборы в Айове — скандалы, фальсификации и неразбериха между Сандерсом и Бутиджиджем

Американцы из всего могут сделать шоу, однако, порой это бывает абсолютно неуместно, особенно, когда речь идет о будущем страны. Это применимо к только что закончившемуся голосованию (так называемым кокусам) в штате Айова, в ходе которого жители должны были выбрать одного из кандидатов от Демократической партии США. Цель процедуры — определить единого кандидата от демократов, который затем вступит в борьбу за президентское кресло. Но вместо обычной процедуры, в которой обычно принимает участие не более 170 тысяч человек, получилось настоящее шоу, сопровождавшиеся скандалами и неразберихой, которое вызвало у американцев только недоумение и раздражение. О перипетиях скандальных кокусов сообщается в материале CNN.

По официальной версии, результаты не смогли огласить вовремя из-за сбоя в связанном с выборами мобильном приложении. После этого было объявлено о ручном пересчете бюллетеней. Однако, спустя более восьми часов после этого заявления, никаких результатов официально так и не было оглашено.

С одной стороны, можно предположить, что низкий уровень образования не позволяет быстро пересчитать около 170 тысяч листочков. С другой стороны, возможно, в Айове выиграл не тот кандидат, на которого ставил демократический истеблишмент, и в очередной раз оскандалившиеся демократы судорожно пытаются что-то придумать.

Берни Сандерс или Пит Бутиджидж?

Тем не менее, главный фаворит данного этапа выборов Берни Сандерс сообщил, что, по данным его наблюдателей, на момент обработки 40% бюллетеней он лидировал, набрав практически 30% голосов, в то время, как его главный конкурент набрал не более 25%. Пока эти данные являются наиболее заслуживающими доверия.

Одновременно о своей «безоговорочной победе» заявил и его противник — Пит Бутиджидж. При этом Бутиджидж сообщил, что его результат колеблется в пределах 25%, что не противоречит данным, предоставленным штабом Сандерса. Самое интересное, что создание так не вовремя «забарахлившего» мобильного приложения финансировалось из фонда Пита Бутиджиджа. Как говорил в подобных таких случаях известный российский журналист: «Совпадение? Не думаю…»

Есть еще один момент, который заставляет сомневаться в честности этих выборов. В одном из избирательных округов штата Айова обнаружено на 18 тысяч больше зарегистрированных членов Демократической партии, имеющих право голоса, чем в принципе там находилось. В данный момент идет разбирательство, но уже ясно, что на честность представителей Демократической партии американцам рассчитывать не приходится. Но, несмотря на все скандалы и фальсификации, шоу будет продолжаться!