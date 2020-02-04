Италия и Греция заявили о незаконности меморандума ПНС и Турции

Афины, 4 февраля. Рим и Афины заявили о незаконности меморандума, который был заключен между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС). Заявление на эту тему после встречи на уровне глав МИД сделал Никос Дендиас, министр иностранных дел Греции.

По словам главы внешнеполитического ведомства, документ о разделении морских границ «безосновательный» и не имеет под собой юридической силы. Это соглашение препятствуют урегулированию ливийского кризиса и провоцируют ужесточение конфликта.

Отметим, что соглашения ПНС и Турции уже стали поводом для международного скандала — стороны самовольно перераспределили границы в Средиземном море, ущемив интересы других стран. Говоря об этом, Дендиас подчеркнул, что документ стал попыткой узурпации суверенных прав Греции.

Франция крайне негативно отреагировала на турецкую политику в Средиземном море — президент Эммануэль Макрон ранее заявлял о намерении отправить военный флот на помощь Греции, чтобы оказать сопротивление Турции. Против меморандума высказались Египет, Кипр, Египет и Израль. Евросоюз также осудил «выходку», назвав ее незаконной.

Очевидно, что Анкара преследует собственные цели в средиземноморском регионе — Турция хочет завладеть крупными месторождениями нефти и газа.