Суд отправил экс-главу службы безопасности Березовского в колонию

Москва, 4 февраля. Самарский областной суд назначил реальный срок наказания экс-руководителю частного охранного предприятия «Атолл-1» Сергею Соколову по обвинению в незаконном обороте оружия. Предприятие в 1990-е годы занималось личной охраной Бориса Березовского.

Суд признал Соколова виновным и приговорил его к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима, передает «Интерфакс».

Соколов был задержан в столице в январе 2018 года. Вместе с ним по делу проходят Олег Антошин, Руслан Мильченко и Алексей Алексеев. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По сообщению СМИ, сотрудников «Атолл-1» задержали после «инсценировки теракта». В 2016 году в офисе фирмы «Тольяттиазот» был обнаружен тайник с оружием, экстремистская литература и некоторые письма. Следователи полагают, что Соколов и экс-глава службы безопасности «Тольяттиазота» Антошин сообщили оперативникам ложную информацию и подложили оружие в офис фирмы.

Антошина днем ранее суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима.