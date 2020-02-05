Сирия, 5 февраля. «Джебхат ан-Нусра»1*** организовала съемки постановочного видео с «химатакой» в Идлибе. Неизвестные предприняли вылазки в районах нефтегазовых заводов в Хомсе. Около 90 исламистов были нейтрализованы в боях с САА в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции «Нусры» на западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные артобстрелы позиций исламистов в Западном Алеппо; освободили ряд деревень и нейтрализовали около 90 радикалов в Идлибе; обследовали квартал Аль-Джура в Дейр-эз-Зоре; обнаружили подземный штаб джихадистов под городом Маарет ан-Нуман.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в населенном пункте Аль-Мухасан в Дейр-эз-Зоре; обвиняется в вылазках в районе нефтегазовых заводов в Хомсе.

«Тахрир аш-Шам»: совместно с «Белыми касками» организовала съемки постановочного видео о «химатаке» в Идлибе; препятствует эвакуации жителей Идлиба через гумкоридоры; предприняла попытку контратаки у деревни Ан-Найраб в Идлибе.

Международная коалиция: провела боевые вылеты над городом Дибан на востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: передислоцировали новый военный конвой в Идлиб; демонтировали несколько мин курдских радикалов в северной части Ракки.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам протурецких бойцов западнее Айн-Иссы в Ракке; провели обучение 30 новобранцев в провинции Дейр-эз-Зор; обстреляли школу в Африне.

Провинция Алеппо

В западной части Алеппо накануне продолжилось вооруженное противостояние на линии разграничения сил боевиков и Сирийской арабской армии (САА). Как передавал Twitter-канал (alikhbariasy), обстрелы радикалов спровоцировали ответную реакцию со стороны правительственных подразделений. Под огнем артиллерии САА оказались военные объекты джихадистов неподалеку от населенных пунктов Аль-Мансура, Кафр-Даиль и Аль-Атариб, в результате чего были ликвидированы несколько исламистов и их склады с оружием.

Между тем в оккупированных районах возобновились вылеты российских ВКС. По данным военного источника в сети Twitter (almohrarmedia2), под ударом военных самолетов оказались расположения боевиков на окраинах населенных пунктов Зурба, Джазрайя и Аз-Зайтан.

Во второй половине дня вспыхнули вооруженные стычки на линии разграничения сил союзников Турции и курдских группировок, спровоцированные последними. Telegram-канал (NovostiDamask) заявлял о том, что под ударом радикалов Отрядов народной самообороны (YPG) оказалось здание школы в Африне, а также поселение Аль-Мохсанли на севере от Манбиджа. Это привело к жертвам среди гражданского населения. В ответ протурецкие силы открыли огонь по позициям курдских боевиков в районе Тель-Рифата.

Провинция Хомс

В минувшие сутки неизвестные предприняли атаки в районе заводов по переработке газа и нефти. Новостное агентство SANA News со ссылкой на слова министра нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганима публиковало информацию о взрывах у предприятия «Эбла» и вблизи трех других заводов. Данных о жертвах среди гражданских лиц не поступало, сообщалось лишь о материальном ущербе. Вспыхнувший на местах происшествия огонь был вскоре потушен работниками пожарных бригад.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступали данные о детонации СВУ в районе, подконтрольном Сирийской арабской армии (САА). Согласно информации новостного портала Halab Today TV, взрыв произошел в населенном пункте Аль-Мухасан на юго-востоке от административного центра провинции, в результате чего погибли несколько сирийских военнослужащих. Предполагается, что за его организацией стоят террористы подпольных групп «Исламского государства». Дабы предотвратить новые вылазки джихадистов, САА обследовала территорию Дейр-эз-Зора. Военный источник в сети Twitter (JennRollins1002) передавал, что несколько подозреваемых в связях с ИГ1 лиц были взяты под стражу в квартале Аль-Джура.

Twitter-канал (rojavanetwork) сообщал о том, что на востоке региона наблюдались боевые вылеты военных самолетов возглавляемой США международной коалиции. В том числе, ВВС альянса были замечены в районе города Дибан, оккупированного «Демократическими силами Сирии»**** (SDF).

Курдские радикалы продолжили пополнять свои силы в провинции. Twitter-канал (VolunteerReport) передавал, что 30 человек вступили в ряды так называемой милиции «Асайиш» после прохождения обучения в тренировочных лагерях.

Провинция Идлиб

Сообщалось о переброске в провинцию очередного конвоя с подкреплениями ВС Турции. Как передавал медиапортал Step News Agency, военная колонна в составе порядка 40 танков перешла через пункт-пропуска «Кафр-Лясин».

Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвигаться в Идлибе, зачищая оккупированные исламистами районы. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (RojavaNetwork), под контроль правительственных сил перешли населенные пункты Джудайда, Тель-Хатра, Тувайль аль-Халиб, Кудур, Рувайха, Мардих, Тель-Агар, Бальса и Мушейрифа. Информагентство Al Nour передавало, что в ходе боев были нейтрализованы по меньшей мере 87 боевиков. Интенсивные перестрелки и столкновения фиксировались в районе города Сармина. Поступали данные о том, что радикалы «Тахрир аш-Шам» организовали контратаку у деревни Ан-Найраб, надеясь вернуть ее под свой контроль, однако преуспеть на данном направлении им не удалось.

В первой половине дня Российскому Центру по примирению враждующих сторон стало известно о том, что боевики ведут подготовку к очередной провокации с использованием отравляющих веществ. Появилась информация о том, что радикалы при поддержке сотрудников «Белых касок» намереваются инсценировать «химатаку» со стороны САА. Представители ЦПВС призвали организаторов отказаться от этой идеи. Однако позднее сообщалось о том, что съемка постановочного видео все же была проведена, она состоялась в населенном пункте Зерба.

«Джебхат ан-Нусра» не перестает чинить препятствия жителям, желающим покинуть территорию провинции, которая находится под контролем джихадистов. Информационный портал SANA News передавал, что боевики уничтожают дороги, ведущие к гумкоридорам «Абу-Духур», «Аль-Хубейт» и «Аль-Хадер», а также угрожают расправой родственникам тех, кто решится на побег.

В ходе зачистки местности в городе Маарет ан-Нуман, который был освобожден на прошлой неделе, САА удалось обнаружить двухуровневую штаб-квартиру, принадлежавшую боевикам «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Ракка

Отмечались взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил курдских бандгрупп и протурецких формирований. Новостной портал North Press Agency передавал, что артиллерийские дивизионы вооруженных сил Турции ведут огонь по зонам дислокации Отрядов народной самообороны (YPG) поблизости от поселений Аль-Халидия и Аль-Хошан.

Военный источник в Twitter (Abdulha98236175) сообщал о демонтаже нескольких оставленных курдскими боевиками СВУ в районе деревни Раджум Анана. В зачистке местности были задействованы саперы турецкой армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.