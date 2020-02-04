Зубную пасту со вкусом алкоголя представили москвичам. ФАН-ТВ

Зубную пасту со вкусом алкоголя презентовали в одном из столичных ресторанов. В линейку необычной косметики вошло три вида эксклюзивной пасты: «Бунтарский ром», «Терпкий коньяк» и «Убойный виски». Паста действительно имеет характерный вкус — убедился корреспондент ФАН ТВ. Но вот как ей пользоваться, если предстоит поездка за рулем?

«Алкогольного суперпослевкусия, как после выпивки, здесь не будет. Вы можете спокойно садиться за руль, потому что паста не содержит спирта, соответственно, отдушка не будет держаться долго, всего 10-15 минут», — отвечает генеральный директор бренда зубной пасты Евгений Моргунов

Реальный алкоголь в зубной пасте заменяют аромадобавки. Все ингредиенты немецкие.

«Мы используем диоксид кремния в качестве абразива, который очень бережно очищает эмаль, образует антибактериальную пленку, которая не дает застревать бактериям и соответственно предотвращает кариес», — заверяет автор продукта.

Гости презентации оказались впечатлены необычной зубной пастой.

«Мне нравится, что это креатив идет на контрапункте с набившими оскомину тенденциями унисекса, отказа от алкоголя, якобы и то и другое вредно. Но, извините, мы все-таки немножко мужчины, и мы ими останемся, и этот тренд, который поддерживает брутальность, лично мне импонирует», — отмечает обозреватель Александр Маляревский