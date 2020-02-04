Хабенский и Скиллзи навестили детей в онкоцентре им. Горбачевой. ФАН-ТВ

Настоящий праздник устроили для маленьких пациентов детского онкологического центра им. Горбачевой 4 февраля. В гости приехали Константин Хабенский и талисман ЕВРО 2020 — Скиллзи. Они провели для ребят футбольную викторину, подарили подарки, а также сделали совместные фотографии на память.

Талисман ЕВРО Скиллзи рассказал ребятам о предстоящем чемпионате по футболу и показал фильм о своем путешествии по Петербургу. А также генеральный директор Оргкомитета, Алексей Сорокин, отметил, что для маленьких пациентов выделена тысяча билетов на матчи ЕВРО-2020, по 250 штук на каждый матч.

Для детей, которые борются за жизнь, очень важны встречи с кумирами, ведь положительные эмоции помогают выздоровлению. Сами ребята были невероятно счастливы, тем более, что такие праздники уже стали доброй традицией. Константин Хабенский является основателем Фонда помощи детям с опухолями мозга и регулярно заботится о маленьких пациентах, которые столкнулись с совсем не детским недугом.

«Это очень важная вещь, когда эмоции подключаются и входят в протокол лечения детей. Эмоции очень часто подталкивают все те лекарства и остальные препараты, которые прописаны. Они проталкивают их с большей энергией, точечно выгоняя болезнь», — отмечает актер.

Одна из бывших подопечных онкологического центра рассказала, насколько важны такие встречи.

«Конечно, мне кажется, что самое главное, если у тебя большой позитив, и тебе кажется, что тебе легче. То есть рвоты и прочее — это мы сами придумываем. Здесь часто вот эти мероприятия. И когда устраивают эти мероприятия, прям чувствуется большая поддержка детям и вообще» — делится бывшая пациентка центра Ангелина Фатеева.

Ангелина не обычная школьница. В свои годы она уже успешно поборола онкологию и теперь создала свой собственный ютуб-канал, на котором рассказывает, как сама победила рак и помогает в этом другим.