Сирийские военные обнаружили схрон с оружием террористов в населенном пункте Кафр-Лаха в Хомсе, американские силы не пропускают российский патруль в районе Тель-Тамра в Хасаке.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нашла схрон с оружием террористов в населенном пункте Кафр-Лаха в Хомсе.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): предположительно причастно к убийству мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: не пропускает российский патруль на северо-западе Хасаки.

Провинция Алеппо

Боевики при помощи удара ПТУР, уничтожили огневую ракетную позицию САА близ населенного пункта аль-Калааджия на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает источник в Twitter Step News Agency (@Step_Agency).

Провинция Хомс

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили еще один схрон с оружием террористов в населенном пункте Кафр-Лаха, который располагается на севере провинции Хомс. Соответствующие данные приводит источник в Twitter NadieHarbieh (@HarbiehNadie).

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации DeirEzzor24, в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре неизвестными был убит один из мирных жителей. Предполагается, что за этим стоят террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).

Провинция Идлиб

Боевики проводят ракетный обстрел позиций САА на фронтах ат-Тарнаба и Джубас на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщается в Twitter Masar Press (@MasarPressNet).

Также джихадисты заявляют об уничтожении 23-мм артиллерийского орудия САА, в результате удара ПТУР на фронте в районе населеного пункты Кафр-Рома на юге Идлиба. Об этом пишет в Twitter Step News Agency (@Step_Agency).

Провинция Хасака

Американские военные не пропускают российский патруль в районе Тель-Тамра на северо-западе Хасаки, передает источник в Twitter abdulkader dwehe (@Abood_Dwehe).

1 Организация запрещена на территории РФ.