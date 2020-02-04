«Голосу Америки» грозит штраф за отказ регистрировать юрлицо в России

Москва, 4 февраля. Радиостанция «Голос Америки» не зарегистрировалась в качестве юридического лица на территории РФ, как того требует закон о СМИ-иноагентах. Об этом рассказали представители Минюста России.

В ведомстве напомнили, что в случае нарушения законодательства иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, будет рассмотрена возможность применения в их отношении мер правового реагирования. В частности, за отказ регистрировать юрлицо в России радиостанции грозит штраф.

«По состоянию на 4 февраля информация о регистрации юридического лица радиостанцией «Голос Америки» в Минюст России не поступала», — говорится в сообщении.

Сотрудники радиостанции в ответ на вопрос, планируют ли исполнить требования законодательства, заявили, что продолжат предоставлять «объективные новости и информацию».

В Минюсте добавили, что «Радио Свобода» (имеет статус иноагента за вмешательство во внутренние дела России) представило в ведомство документы об учреждении юридического лица. Федеральное агентство новостей ранее внесло «Радио Свобода» в Классификатор СМИ в раздел «иностранные».

Напомним, согласно федеральному закону, вступившему в силу с 1 февраля, несоблюдение требований к СМИ — иностранным агентам ведет к штрафам в размере 10 тысяч для граждан, 50 тысяч для должностных лиц и 500 тысяч рублей для юридических лиц. В случае повторного нарушения штраф увеличивается.

На сайте издания «Голос Америки», известного своей деятельностью антироссийской направленности, отсутствует маркировка иноагента. Ранее оно уже подвергалось штрафам за неисполнение предписания закона, в частности, за непредоставление финансовой отчетности.