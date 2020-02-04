Россияне впервые увидят 9 мая на Красной площади 24 новейших образца военной техники

Москва, 4 февраля. В День Победы 9 мая военные впервые покажут 24 новейших образца военной техники, сообщил в ходе селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты», — рассказал Шойгу.

Всего в военном параде в Москве будут задействованы 15000 военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, а также 150 воздушных судов.

Историческую часть парада на Красной площади представят 10 расчетов в военной форме времен Великой Отечественной войны и механизированная колонна легендарных Т-34 и СУ-100.

Подготовка личного состава в воинских частях министерства обороны уже активно ведется. Глава оборонного ведомства сообщил, что с 15 марта совместные тренировки будут проходить в Алабинском гарнизоне. С 29 апреля «прогоны» начнутся на Красной площади.

Напомним, праздничные мероприятия с участием войск в День Победы пройдут в 475 городах и населенных пунктах России. В них примут участие свыше 116 000 военнослужащих.